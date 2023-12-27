قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن خرجه من بيته لاجئا خلال نكبة 1948، موضحا أنه يعيش في المآسي منذ ذلك اليوم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، وعُرضت مساء الثلاثاء، أنه يملك في الوقت نفسه الصبر والأمل، موضحا أنّ همّه الأكبر أن يُبقي الأمل لدى الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو تمثل بارقة أمل، إلا أنّ الاحتلال ضيّق على الفلسطينيين الذين يعيشون حاليا الضيق في أسوأ حالاته.

ووجه رسالة إلى أهالي غزة قائلا: «أقول لأهلنا في غزة.. حصلت عندكم مصائب لكن لن يحدث مزيد من أصعب من هذه المصائب.. الأمل قادم بإذن الله.. ستبقى غزة وستعود كما كانت وأحسن رغم أنف المعتدين ورغم أنف إسرائيل".

وتابع: «الدولة الفلسطينية تشملها أولا غزة والقدس ستعود وتكون دولة فلسطينية قوية تعيش بين دول العالم».

كما وجه رسالة للعالم أجمع، مفادها أن الشعب الفلسطيني شأنه شأن كل شعوب الأرض، يستحق الحياة والاستقلال، موضحا أنه لا يجوز أن يظل تحت الاحتلال بعد مرور 76 سنة.