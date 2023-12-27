الترجي يعبر الصفاقسي بهدف ويعزز صدارته للمجموعة الثانية بالدوري التونسي

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عزز الترجي موقعه في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه الصفاقسي، اليوم الأربعاء.

كما أسفرت باقي مباريات المجموعة، التي جرت اليوم، عن فوز الاتحاد المنستيري 3 / صفر على مضيفه نجم المتلوي، والبنزرتي على مضيفه اتحاد تطاوين 2 / 1.

ويدين الترجي بفضل كبير في تحقيق انتصاره على الصفاقسي للاعبه أسامة بوقرة، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17.

وارتفع رصيد الترجي إلى 28 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد الصفاقسي عند 19 نقطة في المركز الثالث.

وواصل الاتحاد المنستيري مطاردة الترجي في سباق المنافسة على صدارة المجموعة، عقب فوزه المستحق 3 / صفر على نجم المتلوي.

وافتتح الاتحاد المنستيري التسجيل مبكرا بواسطة بلال آيت مالك في الدقيقة السابعة، فيما أضاف زميلاه زياد العلوي وفيسال ماناي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 36 و89 على الترتيب.

ورفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد نجم المتلوي عند 9 نقاط في المركز الخامس.

يشار إلى أن الدوري التونسي للعام 2023/2024 مقسم إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولي أندية النجم الساحلي والنادي الأفريقي والملعب التونسي وبن قردان ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي القوافل الرياضية بقفصة.

أما المجموعة الثانية فتضم أندية الصفاقسي والبنزرتي ونجم المتلوي والاتحاد المنستيري ومستقبل سليمان واتحاد تطاوين والترجي.