أسامة الأزهري: أزمة الثقة من أكثر التحديات التي تواجهنا كمصريين

وجه فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إنه من الضروري فتح حوار ثقافي بين أبناء الوطن يقوم على الثقة بدون احتقان أو تربص.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC»، مساء الثلاثاء، أن الشعب المصري يتم استهدافه عبر 3 مسارات، وهي إفقاده الثقة في ذاته وتاريخه ومؤسسات الدولة، متابعًا: «أزمة الثقة هي أكثر التحديات التي تواجهنا كمصريين، نحتاج العمل على ترميم وإعادة ثقة الإنسان المصري في ذاته»، خاصة وأن «التاريخ المصري عريق وقوي ومشرف ».

واستشهد بـ«الهرم الأكبر» كدليل على ضرورة ثقة المصريين في أنفسهم، موضحًا: « الهرم الأكبر ظل أعلى بناء معجز على وجه الأرض آلاف السنين

أنا عاشق للحضارة المصرية وأدرك بعمق عظمة من صنعها».

وقال إن الأثر وثيقة للتاريخ.. والهرم الأكبر بني في الأساس ليكون صلة للسماء.









