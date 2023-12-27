بيني جانتس: وقت الدبلوماسية ينفد على حدود شمال إسرائيل مع لبنان

دعا السياسي بيني جانتس العضو في مجلس الحرب الإسرائيلي، إلى ضرورة تغيير الوضع على الحدود الشمالية للبلاد.



وقال جانتس في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن وقت الدبلوماسية ينفد،بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.



يذكر أن الحدود الشمالية لإسرائيل مع جنوب لبنان تشهد تبادلا لاطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر لحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان تل أبيب الحرب على قطاع غزة؛ ردا على هجوم حماس على بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع.



وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه في حال شن حزب الله حربا على بلاده، فإن بيروت وجنوب لبنان سوف يتعرضان لمصير قطاع غزة الذي شهد دمارا هائلا وسقوط الآف الشهداء والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية.