الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في إندونيسيا إلى 255%

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، في إندونيسيا، زاد بواقع 255%، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 17 ديسمبر 2023.

ونقل المدير السابق للمنظمة، الاختصاصي في الأمراض المعدية في جنوب شرق آسيا، البروفيسور تياندرا يوجا أديتاما التقرير، استنادا إلى تحليل بيانات، نشرتها المنظمة، في الإصدار رقم 162، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف في رسالة قصيرة اليوم الأربعاء أن "إندونيسيا هي واحدة من الدول الـ36، في العالم التي تبلغ بشكل مستمر عن حالات الإصابة الجديدة، التي يتم نقلها إلى المستشفيات، بسبب مرض كوفيد-19".

وتابع أديتاما، أن البيانات الصادرة عن المنظمة أظهرت زيادة 255% في عدد حالات الإصابة، التي يتم إدخالها إلى المستشفيات في إندونيسيا، خلال تلك الفترة، ومن 41 حالة في بادئ الأمر، ارتفع العدد إلى 149.

وأضاف "استنادا إلى تقرير منظمة الصحة العالمية، سجلت إندونيسيا أعلى عدد من حالات الإصابة في منطقة جنوب شرق آسيا، في الفترة من 20 نوفمبر حتى 17 ديسمبر، بتسجيل 3725 حالة إصابة جديدة أو 1.4 حالة جديدة لكل مئة ألف شخص".