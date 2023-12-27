ينتهي عام 2023 بأحداث عديدة شهدها، فعلى صعيد الدبلوماسية العربية شهد العام أحداثا كثيرة وعودة للعلاقات المنقطعة بين الدول العربية والدول المحورية في المنطقة، أبرزها عودة العلاقات بين السعودية وإيران ومصر وتركيا، وعودة سوريا لجامعة الدول العربية.

فما هي أبرز الأحداث الدبلوماسية التي شهدها عام 2023؟

عودة سوريا للجامعة العربية

بعد أكثر من 11 عاما على تعليق عضويتها، عادت سوريا في شهر يونيو الماضي لجامعة الدول العربية، حيث أفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وجاء قرار "استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا" في اجتماعات الجامعة العربية بعد غياب دام 11 عاما، على خلفية الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام.

فيما أعلنت قطر المعارضة الصريحة للرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة دمشق رغم قرار استئناف مشاركة وفودها في اجتماعات جامعة الدول العربية، وفق ما نقلت فرانس 24.

عودة العلاقات بين مصر وتركيا

أما مصر وتركيا، ففي مايو الماضي، وبعد فترة قليلة على فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، تم الإعلان، بعد اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن رفع مستوى العلاقات مرة أخرى بين البلدين إلى مستوى تبادل السفراء.

وجاء ذلك بعد المفاوضات بين البلدين، التي استمرت لأكثر من عامين، حيث مثلت زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لمصر فرصة للإعلان عن قرب عودة العلاقات لمستواها الطبيعي.

وتوجت المفاوضات بترشيح مصر عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

تعزيز العلاقات بين مصر وقطر

وتعززت العلاقات بين مصر وقطر، وصلت إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي جاء إلى القاهرة لعقد قمة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، تستهدف بالأساس العمل على الدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستكمال جهود تعزيز المساعدات الإنسانية، فضلا عن التطرق لملف الوساطة في تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.

عودة العلاقات بين السعودية وإيران

وفي خطوة مفاجئة، جاء الاتفاق المعلن في 10 مارس، بين السعودية وإيران، والذي يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد التوتر الحاد في علاقة البلدين عبر السنوات الماضية.

ونص بيان مشترك صدر عقب الاتفاق المبرم في العاصمة الصينية بكّين، على إعادة فتح سفارتي البلدين واحترام سيادتهما وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين في 2001، واتفاقية أخرى موقعة في 1998 للتعاون في مجال "الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب"، وفقا لما نقلته بي بي سي.

عودة العلاقات بين قطر والبحرين

وفي إبريل الماضي، عادت العلاقات بين قطر والبحرين، بعد عدة أعوام من قطعها، خلال الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات القطرية البحرينية بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

وأكدت مصر دعمها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتجاوز أية تحديات قد تعتريها، مثنيةً على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي هام على صعيد دفع العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف العربي، بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالحها المشتركة.

عودة العلاقات بين قطر والإمارات

جاءت عودة العلاقات بين قطر والإمارات، في شهر يونيو، لتطوي آخر صفحة من الأزمة الخليجية الأخيرة، التي تمثلت في مقاطعة السعودية والبحرين ومصر والإمارات لقطر، مع إعادة كل من الدوحة وأبو ظبي افتتاح سفارتيهما واستئناف علاقتيهما الدبلوماسية كاملة.

وكانت الإمارات هي آخر الدول المقاطعة التي تستعيد علاقاتها مع الدوحة، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية إجمالا توجها نحو حلحلة للمشاكل والملفات المتوترة، وفق ما نقلت فرانس 24.

عودة العلاقات بين السعودية وكندا

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا، لينتهي الخلاف الذي وقع بين الدولتين في 2018، احتجاجا على ما اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "في ضوء ما تم بحثه بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".