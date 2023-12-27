تقرير: إعلان الميزانية البريطانية بمارس يتيح فرصة لتقديم حكومة المحافظين هدايا مجانية للناخبين

قالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن وزير الخزانة جيريمي هانت سيعلن الميزانية المقبلة للمملكة المتحدة في 6 مارس القادم، مما يمنح أعضاء حزب المحافظين الحاكم ما يُرجح أنها فرصتهم الأخيرة للإعلان عن هدايا مجانية للناخبين قبل إجراء انتخابات عامة.

ويتعرض وزير الخزانة لضغط من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان للإعلان عن مزيد من التخفيضات الضريبية في الميزانية، بعد الإعلان بشكل مفاجئ عن تخفيض في معدل ضرائب رواتب التأمين الوطني بمقدار نقطتين مئويتين في بيان الخريف الذي أصدره الشهر الماضي.

ولكون حزب المحافظين يتخلف عن حزب العمال المعارض بحوالي 20 نقطة في استطلاعات الرأي العام، فإن بعض الاستراتيجيين المحافظين يرون في إجراء تخفيضات في معدلات الضرائب على الدخل والمواريث وسيلة لتعزيز شعبية الحزب بين الناخبين.

وقالت وكالة بلومبرج، إن موعد إعلان الميزانية في أوائل مارس يبقي الخيار متاحا أمام المحافظين لإجراء انتخابات في الربيع، برغم أن معظم المراقبين لشؤون البرلمان البريطاني في ويستمنستر يتوقعون إجراء انتخابات في الخريف، في ضوء هزيمتهم في الانتخابات الفرعية.

ومع ذلك، فإن قرار هانت بتحديد موعد خفض ضرائب رواتب التأمين الوطني في يناير، بدلا من بداية العام الضريبي الجديد في إبريل، أثار تكهنات بأنه يمهد الطريق لانتخابات مبكرة من خلال منح الناخبين مزيدا من الوقت لكي يشعروا بالفوائد.

وأشارت وكالة بلومبرج إلي أنه يتعين على رئيس الوزراء ريشي سوناك أن يدعو لانتخابات عامة في غضون عام وإجرائها بنهاية يناير 2025، وإذا اختار إجراء الانتخابات في الربيع، فإن 2 مايو، سيكون الموعد الأكثر منطقية، لأن الانتخابات المحلية قد تقرر بالفعل إجراؤها في اليوم ذاته.