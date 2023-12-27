 الصين تخفض استخدامها لفول الصويا كعلف للحيوانات في محاولة لتعزيز أمنها الغذائي - بوابة الشروق
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الصين تخفض استخدامها لفول الصويا كعلف للحيوانات في محاولة لتعزيز أمنها الغذائي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 1:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 1:21 م

من المتوقع أن ينخفض طلب الصين على فول الصويا ضمن علف الماشية في العام الجاري 2023، بينما تسعى أكبر دولة مستوردة له في العالم إلى تقليل اعتمادها على الإمدادات الأجنبية وتعزيز أمنها الغذائي من الحبوب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن وزارة الزراعة الصينية قولها في بيان لها هذا الأسبوع، إنه من المتوقع أن تقوم صناعة الأعلاف الضخمة في البلاد، بخفض استخدام فول الصويا بواقع 9.1 مليون طن هذا العام، حيث تنخفض نسبة فول الصويا بالمقارنة مع الحصص بنسبة 1.5 نقطة مئوية.

وتسعى الصين إلى تقليل اعتمادها على الإمدادات الأجنبية، ولا سيما القادمة من الولايات المتحدة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وخفض استخدام علف الصويا.

وتستورد البلاد أكثر من 80% من احتياجاتها المحلية من الصويا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية.

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