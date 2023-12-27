كوريا الجنوبية توقع على اتفاقية مع أمريكا لشراء 20 مقاتلة شبح إضافية

أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة في كوريا الجنوبية، أنه تم التوقيع على خطاب قبول مع الحكومة الأمريكية لشراء مقاتلات شبح إضافية طراز "إف-35 إيه".

وأكدت "إدارة برنامج التعاقدات الدفاعي"، اليوم الأربعاء، التوقيع على الخطاب، في الثامن من ديسمبر، لشراء 20 طائرة مقاتلة إضافية من طراز "إف- 35 إيه"، في عملية بيع عسكرية أجنبية، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وكانت الإدارة، قد اشترت 40 طائرة مقاتلة، طراز "إف - 35 إيه" في الفترة ما بين عامي 2019 و2022، و39 منها تعمل حاليا، بعد أن قامت إحداهما بهبوط اضطراري في يناير الماضي؛ بسبب اصطدام طائر تسبب في أضرار داخلية باهظة التكلفة للغاية لإصلاحها.

وتعتزم الحكومة، شراء 20 طائرة مقاتلة إضافية، طراز "إف-35 إيه" في جولة ثانية من المشتريات، مما يرفع إجمالي العدد إلى 59.

وذكرت الإدارة، أن الطائرات المقاتلة الجديدة الـ20 ستتمتع بأداء أفضل بشكل كبير، مقارنة بالنماذج الحالية، فيما يتعلق بقدرات الاستجابة للتهديدات ووظائف التشفير والأمن بالإضافة إلى قدرات العمليات المسلحة.