نفى إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إغلاق محال الصاغة وتوقف البيع بالتزامن مع استمرار صعود الأسعار لليوم الثاني تواليا، قائلا: «محال الذهب لم تتوقف عن البيع، وجميعها يعمل بشكل منتظم على مدار اليوم».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الثلاثاء، إلى انتشار أكثر من 30 ألف محل بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفت إلى تعرض محال الصاغة إلى خسائر خلال الفترة الحالية، قائلا: «بالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن سعر البيع اليوم بخسارة على التاجر؛ لأن السعر بيزيد مع الوقت وهو حاليا يبيع بالرخيص، وعندما يأتي لتعويض رصيده من الخام بيكون السعر ارتفع».

ووصف أسعار التداول بالسوق المحلي بـ «غير الواقعية أو المفهومة»، موضحا أنها لا تواكب أسعار البورصة العالمية، قائلا: «سعر الذهب المعلن اليوم في مصر ليس السعر الحقيقي من المفترض أن يكون 3155 جنيها، لدينا زيادة بين150 إلى 200 جنيه عن السعر العادل».

ونوه إلى ارتفاع الطلب على اقتناء الذهب؛ نتيجة توجه المستثمرين نحو شراء الذهب في أعقاب إعلان الفيدرالي الأمريكي عن عزمه تخفيض سعر الفائدة على الدولار 3 مرات خلال العام الجديد 2024.