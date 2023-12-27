 مصادر أمنية ألمانية: المشتبه به في التخطيط للهجوم على كاتدرائية كولونيا معروف للشرطة - بوابة الشروق
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مصادر أمنية ألمانية: المشتبه به في التخطيط للهجوم على كاتدرائية كولونيا معروف للشرطة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 8:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 8:14 م

كشفت مصادر أمنية ألمانية، أن الرجل المقبوض عليه للاشتباه في صلته بالتخطيط للهجوم على كاتدرائية مدينة كولونيا، كان معروفا للشرطة في ولاية زارلاند.

جاء ذلك وفقا لما صرحت به المصادر الأمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن شرطة ولاية زارلاند كانت قامت بعمليات تفتيش بحق الرجل، 30 عاما.

وكانت قوات خاصة تابعة للشرطة فتشت مسكنا في مدينة فيزل الواقعة على الراين السفلي ليلة عيد الميلاد (الكريسماس)، حيث ألقت القبض على خمسة رجال.

وأعلنت الشرطة أمس الثلاثاء إطلاق سراح أربعة من هؤلاء الرجال فيما أبقت على احتجاز طاجيكي "لتجنب الخطر".

وذكرت الشرطة أن هناك شواهد ذات صلة بأمن الدولة تتعلق بهذا الرجل.

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