وزير التنمية المحلية: ما تشهده بورسعيد من مشروعات يعكس المستقبل العظيم للدولة

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قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الحكومة استطاعت تنفيذ مجموعة من الخطط الاستثمارية بمحافظة بورسعيد خلال الآونة الأخيرة؛ استهدفت إقامة عدة أنشطة صناعية مثل مصانع المخلفات الصلبة وأخرى خاصة بالأنشطة الزراعية.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد»، على هامش الجولة التفقدية للمحافظة والتي تأتي ضمن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي، أن المحافظة شهدت تطورات تعكس حجم الجهود المبذولة من الدولة.

وتابع: «مصر تتقدم إلى الأمام، ما نشهده في بورسعيد اليوم؛ يعكس المستقبل العظيم لهذه الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي».

وشهدت الجولة تسلم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ الثلاثاء، 127 عقدا للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق «سهل الحسينية وسهل الطينة ومثلث الخير» تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.