الكرملين: أموال الغرب الإضافية لأوكرانيا لن تغير مسار العملية العسكرية الخاصة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الأموال الإضافية التي خصصها الغرب لأوكرانيا لن تغير من مسار الأحداث في العملية العسكرية الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بيسكوف قوله "هذه الأموال لا يمكن لها أن تغير مسار الأحداث في العملية العسكرية الخاصة.. نحن نمضي قدما فيها. بالنسبة لنا، الأمر المهم هو تحقيق الأهداف الموضوعة أمامنا".

وجاءت تصريحات بيسكوف للتعليق على خطط الطوارئ التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، ستوفر مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو.

وأكد بيسكوف "أنه يتم تخصيص هذه الأموال على حساب اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التي تمر بالفعل بأوقات صعبة، يتم تخصيص هذه الأموال على حساب الصناعات في الاتحاد الأوروبي وعلى حساب مستقبل دول الاتحاد الأوروبي".

وفي رأيه أشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا أدركتا بالفعل أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يتم سرقته.

وأكد المتحدث باسم الكرملين إن "الأوروبيين والأمريكيين يفهمون جيدا مستوى الفساد (في أوكرانيا)، إنهم يدركون أن جزءا كبيرا من هذه الأموال تتم سرقته".

وأشار إلى أن "قيادة الدول التي تخصص هذه الأموال تعرف هذا" والأكثر أهمية أن "هذا يتضح بشكل تدريجي وسيصبح أكثر وضوحا لدافعي الضرائب في تلك الدول".

وأضاف بيسكوف "بالطبع، نفهم أن الاتحاد الأوروبي يشهد تناقضات خطيرة للغاية بداخله بشأن قضية مواصلة تخصيص الأموال، وخاصة، نظرا لأن الأموال ليست مخصصة للابتكار، هذه الأموال مخصصة لاستمرار الحرب ولدعم نظام ينفقها لأغراض غير معروفة وبكفاءة غير معروفة".