بولندا تحذر الطيارين بعد رصد اختلالات في إشارات نظام الملاحة الجوية

قال المتحدث باسم وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية، توماش مودزيفيسكي، إن الوكالة حذرت الطيارين من رصد اختلالات في إشارات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية في شمال ووسط بولندا.

وأضاف، في اتصال هاتفي، أن النطاق الواسع غير النموذجي من الاختلالات لا يؤدي إلى إلغاء الرحلات الجوية فوق بولندا فحسب، ولكن قد يستوجب من الطيارين استخدام أنظمة الملاحة المحلية والرادارات بدلا من نظام التموضع العالمي (جي بي اس)، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وصدر أول إنذار من نظام "نوتام" الذي يحذر المهمات الجوية، في 25 ديسمبر، وجرى تمديده الآن إلى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي حتى 28 ديسمبر.

ولا تمتلك الوكالة أي معلومات بشأن ما إذا كان تم التشويش عمدا على إشارات نظام التموضع العالمي.