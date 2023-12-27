هيئة الأرصاد الجوية الألمانية: عام 2023 سيكون الأعلى حرارة على الإطلاق

قال متحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إنه من المتوقع بصورة تصل إلى حد اليقين أن يكون عام 2023 هو العام الأعلى حرارة في ألمانيا منذ بدء تسجيل بيانات المناخ في عام 1881، وذلك قبل خمسة أيام من نهاية العام الجاري.

وأضاف المتحدث اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يصل متوسط درجة الحرارة إلى 6ر10 درجة مئوية.

وتم تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في جميع أنحاء العالم في عام 2023.

وقالت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه من المتوقع أن يكون العام الحالي هو الأعلى حرارة على مستوى العالم منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة.