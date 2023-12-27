المطربة حنان عن ارتباطها بالفنان سامح الصريطي: عشت سنوات قاسية من الوحدة

نفت المطربة حنان، تعمد إخفاء خبر زواجها من الفنان سامح الصريطي مؤخرا، قائلة: «حصلنا على موافقة الأبناء، وأخبرت أهلي وأصدقائي المقربين، لا أرى أنه كان واجبا علىّ أن أخبر أشخاص آخرين، مستحيل كنت أقف أقول للناس أنا اتجوزت».

وأشارت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، إلى اختلاف قوانين الزواج بهذه المرحلة العمرية، لافتة إلى مرور 10 سنوات على رحيل زوجها الأول.

وتابعت: «خلال تلك الفترة مررت بـ 3 سنوات كانت الحياة قاسية إلى أقصى درجة، تركت الفيلا وقررت أخذ منزل صغير بجانب أولادي، بعد 5 سنوات بدأت اتأقلم على وحدتي واعتدت على هه الحياة من الوحدة بعد 9 سنوات».

ولفتت إلى فرضها قيود صارمة على حياتها الشخصية في أعقاب وفاة زوجها خلال تلك الفترة على غرار رفض حضور المناسبات، قائلة: «لم يكن الموضوع بسبب الاحترام ولكن قصة القدرة، أنا نسيت تقريبا الطبخ من حياتي».

وأشارت إلى مواجهتها صعوبات ببداية الزواج تتعلق بعدم قدرتها على التأقلم مجددا مع الوضع الجديد بعد سنوات طويلة مضت من حياة الوحدة والانعزال، قائلة: «أنا كنت كل وقت ألاقيني ماسكة الشنطة وماشية، الإنسان عندما يكبر في السن صعب جدا يرجع للوراء لأنه ما صدق وقف عن مرحلة سلام معينة».