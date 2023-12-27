أسامة كمال: نتنياهو أسوأ شخصية في عام 2023 عن جدارة

شن الإعلامي أسامة كمال، هجومًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه أسوأ شخصية في عام 2023؛ لأنه المسئول الأول المجازر والمذابح في غزة، فضلا عن أحداث دموية مهولة.

وأضاف خلال برنامجه «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC»، مساء الثلاثاء، أن نتنياهو ليس مسئولا رسميًا قدر كونه «زعيم عصابة»، حسب تعبيره.

وتابع: «نتنياهو زعيم عصابة استثنائي؛ لأنه تفرد بشوية ألقاب كونه، أول رئيس وزراء إسرائيلي يتحاكم بتهم الفساد والرشوة والتربح، وأول رئيس وزراء يقلل من سلطة القضاء، وهو أكتر رئيس حكومة قاد حروب، وهو أكتر رئيس حكومة زادت في عهده الرقعة الاستيطانية، وهو أكتر زعماء العصابة سفكًا لدماء المدنيين، باختصار بنتكلم عن مجرم حرب».

وسرد الإعلامي أسامة كمال، محطات تاريخية في حياة نتنياهو، موضحًا أنه انحدر من عائلة شديدة التطرف، ووطد علاقته باللوبي الصهيوني في أمريكا، ثم تاجر بحادثة مقتل شقيقه في تحرير محتجزين بأوغندا أثناء خدمته بجيش الاحتلال.

وذكر «كمال» أن نتنياهو كان أحد المجندين في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، مستكملا: «اتطرقع له من جيشنا في حرب 1973، ده برده تاريخ مش هتسمعوا عنه.. فمعلش.. معلش؛ أنا مقدر إن القلم كان جامد».

واستعرضت محطات عمل نتنياهو بالسياسة، منذ كان موظفا بسفارة بلاده بأمريكا، ثم مندوب دائم لإسرائيل بالأمم المتحدة، ثم زعامته لحزب الليكود؛ إلى أن وصل لمقعد رئيس الوزراء لأول مرة في 1999.

وأشار إلى تحريض نتنياهو على رئيس وزراء إسرائيل الراحل إسحاق رابين؛ نظرًا لتوقيعه اتفاقية أوسلو مع السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، مستكملا: «زوجة رابين أدانت اتهمت نتنياهو بالتحريض على اغتيال زوجها؛ نظرًا لتشبيهه إياه بالنازيين، وهذه التهمة مازال الجانب الإسرائيلي يرددها حتى اليوم».

واختتم تصريحاته قائلا: « أفتكر سنة 2023؛ هي الختام المناسب لشخصية من أسوأ شخصيات التاريخ... مجرم حرب؛ قاتل أطفال، لذلك استحق وعن جدارة جايزة أسوأ شخصية في العام».