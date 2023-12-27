تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة والنصب على المواطنين بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس عاطلين متهمين بانتحال صفة رجال شرطة والنصب على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وعامل) بقيامهما بالتواصل مع أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالى خاص بالأول إلى العملة الأجنبية، واتفقا معه على التقابل بدائرة القسم ولدى وصولهما للمكان المتفق عليه وبحوزتهما المبلغ المالى مستقلان سيارة ملك وقيادة الأول، فوجئا بسيارة ميكروباص "دون لوحات معدنية" توقفت بجوارهما وترجل منها مجموعة من الأشخاص وقاموا بإصطحابهم داخل "الميكروباص" عن طريق انتحال الصفة، واستولوا على السيارة "ملك المبلغ الأول" وبداخلها المبلغ المالى و 2 هاتف محمول، وعند وصولهم لإحدى المناطق بدائرة القسم قاموا بتركهم ولاذوا بالهرب بالسيارة والميكروباص، وفى وقت لاحق تم العثور على السيارة المستولى عليها وبداخلها الهاتف المحمول الخاص بالأول بالقرب من مكان الواقعة.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص مُستخدمين السيارة "الميكروباص".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه)، وأقروا بتصرفهم فى باقى المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.