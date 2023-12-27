الرئيس البولندي يقترح تشريعا لزيادة أجور المدرسين والعاملين في القطاع العام

اقترح الرئيس البولندي اندريه دودا تشريعا لزيادة أجور المدرسين والعاملين في القطاع العاملين العام المقبل، وذلك بعد رفض مسودة حكومية في ظل خلاف بشأن المساعدات الإضافية لقطاع وسائل الاعلام العامة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يتم الآن مناقشة مسودة التشريع التي اقترحها دودا في البرلمان. وكان الرئيس قد اعترض على خطة الانفاق الحكومية الجيدة لأنها تتضمن دعم بقيمة 3 مليارات زلوتي (765 مليون دولار) لشبكات الإعلام العامة.

وكانت الحكومة قد أجرت الأسبوع الماضي تعديلا على قيادات وسائل الاعلام العامة، مما أدى لإغلاق بعض القنوات، وإثارة احتجاجات الحزب الحاكم السابق ودودا الذي قال إن هذه الخطوة ترقى إلى كونها تمثل "فوضى".