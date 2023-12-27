أسامة الأزهري: التمست في الرئيس السيسي بُعدًا إنسانيًا بعد الإفراج عن الغارمات

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان المصري متدين بطبعه، لكن الإخواني والداعشي يدعون التدين.

أضاف في تصريحات خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن تدين الإنسان المصري يدفعه لصنع الحضارة.



ذكرأنه لمس في الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدًا إنسانيًا في إنهاء ملف الغارمات، مستكملا: "الرئيس السيسي إنسان نبيل وحليم وغيور على وطنه وصلته بربنا معمورة".



وسبق وأصدر الرئيس السيسي قرارًا بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان الماضي، وشمل القرار أيضًا الغارمين.