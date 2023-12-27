 تحذيرات من اقتراب أزمة مواد غذائية في إسرائيل بسبب الحرب على غزة والصراع بجنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحذيرات من اقتراب أزمة مواد غذائية في إسرائيل بسبب الحرب على غزة والصراع بجنوب لبنان

أدهم السيد
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:09 ص

حذر مسئولان عن اتحادين للصناعات الغذائية الإسرائيلية، من اقتراب أزمة مواد غذائية في إسرائيل جراء الحرب في قطاع غزة وجنوب لبنان، مطالبان بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الوقائية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن كل من دودي مانوفيتش رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، ورون تونر رئيس اتحاد صناع إسرائيل، طالبا اللجنة الاقتصادية للكنيست بتوفير ٧٥٪ من الأغذية محليا، وإلا ستكون النتيجة وقوع مشكلة في توفير المواد الغذائية.

وأشارت الصحيفة من جانبها إلى تسبب هجمات الحوثيين في تعطيل الواردات القادمة لإسرائيل، بينما تسبب الرشقات الصاروخية من غزة وجنوب لبنان في تعطيل مزارع ومصانع الأغذية.

وأوضح اتحاد الصناعات الغذائية الإسرائيلي، أن ٩٠٪ من الأغذية المنتجة محليا بإسرائيل يتم تجهيزها في مناطق غلاف غزة والمناطق الحدودية مع جنوب لبنان، وكليهما غير مستقرتين أمنيا.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى وجود أزمة تكديس سلع في إسرائيل شبيهة بالتي وقعت خلال جائحة كورونا؛ ما يزيد الأزمة الغذائية.


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