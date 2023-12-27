محافظ بورسعيد: تحولنا من مدينة تجارية إلى أخرى صناعية وزراعية بفترة وجيزة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة استطاعت أن تتحول خلال فترة وجيزة من محافظة تجارية إلى أخرى صناعية وزراعية، مضيفا: «الخير لسه قادم».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد»، على هامش الجولة التفقدية لوزيري الزراعة والتنمية المحلية للمحافظة والتي تأتي ضمن احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي، إلى نجاح المحافظة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المنتجات الزراعية والصناعية.

كما لفت إلى إنشاء العديد من مشروعات الاستزراع السمكي والنباتي بالمحافظة خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى افتتاح وزيري الزراعة والتنمية المحلية الثلاثاء؛ وحدة تراخيص المحال العامة، ومجمع الأسواق الحضارية، وكذلك مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة.

وشهدت الجولة تسلم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ الثلاثاء، 127 عقدا للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق «سهل الحسينية وسهل الطينة ومثلث الخير» تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.