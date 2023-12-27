وفاة وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبله

توفي السياسي الألماني فولفجانج شويبله، الذي شغل منصب وزير المالية خلال فترة الأزمة التي شهدتها منطقة اليورو، عن عمر ناهز 81 عاما، بحسب ما قالته عائلته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وكان شويبله قد تولى منصبه في عام 2009، وصار واحدا من أقوى الشخصيات في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في ذلك الوقت.



وقد سببت له سياساته التقشفية وموقفه الصارم تجاه دول جنوب أوروبا المثقلة بالديون، موجة انتقادات لاذعة من ناحية، وكذلك إشادات كبيرة من ناحية أخرى.



وتم تعيينه لاحقا رئيسا لمجلس النواب الالماني (بوندستاج)، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2021.



وتوفي السياسي المحنك مساء أمس الثلاثاء وسط أفراد عائلته.