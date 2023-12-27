 وفاة وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبله - بوابة الشروق
الأربعاء 27 ديسمبر 2023 1:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وفاة وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبله

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 12:09 م
توفي السياسي الألماني فولفجانج شويبله، الذي شغل منصب وزير المالية خلال فترة الأزمة التي شهدتها منطقة اليورو، عن عمر ناهز 81 عاما، بحسب ما قالته عائلته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان شويبله قد تولى منصبه في عام 2009، وصار واحدا من أقوى الشخصيات في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في ذلك الوقت.

وقد سببت له سياساته التقشفية وموقفه الصارم تجاه دول جنوب أوروبا المثقلة بالديون، موجة انتقادات لاذعة من ناحية، وكذلك إشادات كبيرة من ناحية أخرى.

وتم تعيينه لاحقا رئيسا لمجلس النواب الالماني (بوندستاج)، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2021.

وتوفي السياسي المحنك مساء أمس الثلاثاء وسط أفراد عائلته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك