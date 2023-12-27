شرطة التشيك: نحقق في 50 جريمة أو جنحة متعلقة بإطلاق النار على جامعة تشارلز

تجري شرطة التشيك حاليا تحقيقا بشأن أكثر من 50 جريمة أو جنحة، أبلغ عنها مختلف الأشخاص، فيما يتعلق بإطلاق نار، وقع يوم الخميس الماضي في كلية "الفنون" بجامعة "تشارلز" في براغ، طبقا لما صرح به متحدث باسم الشرطة لوكالة أنباء التشيك اليوم الأربعاء.

ويشمل ذلك، على سبيل المثال، التغاضي علنا عن الجريمة أو امتداحها، والتهديد بارتكاب فعل مماثل ونشر أنباء مثيرة للازعاج ، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، استمر المواطنون في التوافد إلى مواقع النصب التذكاري ، أمام مبنى كلية الفنون، في ميدان "جان بالاخ" وإلى المبنى الرئيسي في جامعة تشارلز (كارولينوم)، طوال فترة عيد الميلاد (الكريسماس) واليوم الأربعاء لإضاءة الشموع ووضع الزهور.

وكانت جمهورية التشيك قد أعلنت حالة الحداد الرسمي يوم السبت الماضي على ضحايا حادث إطلاق النار في جامعة "تشارلز" في براغ، الذي وقع الخميس الماضي.

وفي إطار إعلان حالة الحداد، تم تنكيس الأعلام على المباني العامة وربطها بأشرطة سوداء.

وتم إلغاء الكثير من الفعاليات قبل الكريسماس وبث التلفزيون الحكومي برنامجا خاصا على خلفية الحادث.