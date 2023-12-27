سامح الصريطي يروي كواليس زواجه بالمطربة حنان

تحدث الفنان سامح الصريطي عن تفاصيل زواجه من المطربة حنان.

وكشف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، عن اصطحابه حزمتي بقدونس في يديه خلال زيارته التي شهدت طلب يدها للارتباط ، قائلا:«كانت إشارة مني باهتمامي بالأشياء التي تحبها».

وأشار إلى شعوره خلال الأشهر الأخيرة من علاقة صداقتهما والتي دامت لأكثر من 4 سنوات؛ بحالة شديدة من الانجذاب المتبادل، قائلا: «كنا نتعامل على مدار الوقت كأصدقاء وإخوة؛ لكن هناك شيئا آخر كان يطفو على السطح ويتسلل بعلاقتنا».

ولفت إلى مفاجئتها بقرار الارتباط أثناء زيارته إلى منزل العائلة لحضور مأدبة غداء، قائلا: «رأيت الفرصة مواتية حينها للتقدم؛ فقلت لها أظن لا يتبقى غير أننا نتجوز، بعدها شاهدت رد فعلها والمفاجأة؛ فطلبت منها أن تأخد وقتها في التفكير رغم توقعي ردها بالموافقة؛ لكن تركت لها حرية التفكير والوقت».

ونوه إلى مقابلة الأبناء شرطها الوحيد للموافقة على عقد الزواج، بشأن الحصول على موافقة الأبناء؛ بفرحه وسرور شديدين من جانب أفراد العائلتين، لافتا إلى الاكتفاء بحفل عائلي بسيط مع الأهل بعيدا عن الأضواء.

وأشار إلى انجذابه إليها منذ اللحظة الأولى بسبب شخصيتها الهادئة وتحليها بمستوى رفيع من الأخلاق، قائلا:«من أول يوم قابلتها لاحظت أن لديها جاذبية خاصة، ومحافظة على شكلها العام وتصرفاتها أمام الجمهور وكل المواصفات المثيرة للإعجاب».