الفلبين: من المقرر وصول أكثر من 500 ألف طن متري من الأرز المستورد حتى فبراير المقبل

قالت وزارة الزراعة الفلبينية، إنه من المقرر أن يصل أكثر من 500 ألف طن متري من الأرز المستورد إلى البلاد حتى فبراير المقبل، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة ظاهرة ال نينو.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة، القول إن نحو 500 ألف طن متري من الأرز الذي استورده القطاع الخاص سوف يصل في الفترة ما بين ديسمبر ومطلع فبراير المقبل.

ومن المتوقع وصول 75 ألف طن متري من الهند في أواخر الشهر الحالي وحتى مطلع يناير المقبل، ضمن 295 ألف طن متري خصصتها الهند للفلبين.

ومع وصول الأرز المستورد، وحجم الأرز الذي قام المزارعون بحصاده مؤخرا، يكون لدى الفلبين إمدادات كافية من الأرز حتى موسم الحصاد المقبل، الذي يبدأ في مارس الماضي.