ضبط ورشة كبيرة لغش أجهزة إطفاء الحريق

الورشة تقوم بإعادة طلاء الطفايات القديمة وتعبئتها ببودرة مغشوشة ووضع علامات تجارية شهيرة عليها



نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين فى ضبط ورشة دأبت على تصنيع وترويج أجهزة إطفاء الحريق المغشوشة وذلك بطريق بهتيم ــ بلقس. تبين أن صاحب الورشة يقوم بغش أجهزة الإطفاء المكهنة بعد إعادة طلائها وتعبئتها ببودرة إطفاء مغشوشة ومجهولة المصدر ووضع أسماء وعلامات تجارية منسوبة لشركات كبرى وذلك بإدخال الغش والتدليس على العملاء ويشمل ذلك اصطناع وتقليد ووضع علامات الجودة التى تخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة على تلك الأجهزة المغشوشة، مما يشكل اعتداء صارخا على الدولة وغش وتزوير علامات مملوكة لها بغرض إضفاء الشرعية على منتجاته المغشوشة تسهيلا لتداولها بالأسواق على نطاق واسع محققا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة، دون وازع من ضمير للأخطار التى ستحيق بمستخدمى الأجهزة حال استخدامها فى حريق فعلى مما يعرض حياتهم وممتلكاتهم لخطر محقق.



جاء ذلك خلال حملة مكبرة بناء على تعليمات من اللواء محمد فتح الله، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وبتوجيهات من اللواء محمد رجائى وكيل الإدارة للمكافحة والتجارة الداخلية واللواء حازم العراقى مدير التحريات بالإدارة. أسفرت تحريات مباحث التموين إلى أن المدعو محمد بدوى حسن على، يملك ويدير ورشة كبيرة بطريق بهتيم ــ بلقس أمام عزبة النحاس دائرة قسم قليوب، ويقوم بتجميع وتعبئة طفايات حريق باستخدام بودرة ومواد مغشوشة مجهولة المصدر وتعليق علامات تخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووضع أسماء الماركات العالمية الشهيرة المعتمدة فى تصنيع أجهزة الإطفاء على منتجاته المغشوشة وطرحها للبيع فى الأسواق. قامت قوة برئاسة المقدم محمد المهدى رئيس قسم التجارة الداخلية بمداهمة الورشة وتم ضبط كميات كبيرة من أجهزة الإطفاء المقلدة والمغشوشة معبأة فى كراتين معدة للبيع مدون عليها بيانات إحدى الشركات العالمية المعروفة وكذا كميات كبيرة من شكائر البودرة والكراتين الفارغة والعديد من قطع الغيار والمستلزمات مجهولة المصدر (منها 214 بلف كبس طفاية، عدد 545 خرطوم إطفاء، 265 شيكارة بودرة مجهولة المصدر، 252 بدن طفاية بدون بيانات) بالإضافة إلى اسطوانات ضغط لزوم التصنيع وعدد كبير من شهادات الضمان المقلدة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالقضية وإحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيق.