تقارير: وفاة رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جاك ديلور عن عمر يناهز 98 عاما

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توفي الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جاك ديلور، عن عمر يناهز 98 عاما، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فرنسية نقلا عن ابنته مارتين أوبري.

وأثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عليه عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، ووصفه بأنه "مقاتل من أجل العدالة الإنسانية".

وكان ديلور اشتراكيا فرنسيا، وكان يدير المفوضية الأوروبية خلال الفترة من عام 1985 حتى عام 1995.

ولد ديلور في باريس عام 1925، وعمل في البداية في فرنسا كنائب لمحافظ البنك المركزي الفرنسي. وهو وسطي، وانضم إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي فقط في عام 1974.

وبعد ذلك، أصبح المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران، وأصبح وزيرا للاقتصاد والمالية في عام 1981.

وعند خروجه من منصب المفوضية، تمت الإشادة به باعتباره صاحب رؤية تحليلية للغاية. وقال آخرون إنه بث روحا في العمل الذي هو بلا هوية للتكامل الأوروبي.

كما يتذكره الكثيرون لدوره في تشجيع إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.