قالت سفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي، إن «العلاقات المصرية الإماراتية متجذرة في أعماق التاريخ»، مشيرة إلى أنها «علاقات استراتيجية على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات».

وأضافت خلال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن القيادتين والشعبين الإماراتي والمصري تربطهما علاقات من الأخوة والمحبة.

وأشارت إلى أن «العلاقات بين البلدين تتطور بشكل كبير، وتتبلور في شكل توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات للاستثمار في مصر».

وأكدت أن «الإمارات تسعى لزيادة استثماراتها في مصر، لما تمتاز به الأخيرة من إمكانيات، وموقعها الاستراتيجي، وقربها من الشعب الإماراتي».

ولفتت إلى أن «الإمارات من أوائل الدول كشركاء تجاريين واستثمارين لمصر»، معقبة: «هناك عدد كبير من المشروعات القائمة، وكل يوم في مشروع جديد، كما تستمر وفود رجال الأعمال والمستثمرين في زيارة مصر».

وأعلنت عن وجود أكثر من 1735 شركة إماراتية في مصر؛ تستثمر في مختلف المجالات، مؤكدة أنها «من كبريات الشركات وذات طابع عالمي».

وأكملت: «نرى فرصة كبيرة للتعاون والدخول إلى السوق المصري، فنحن نؤمن دائمًا بوجود الفرص، ونعكس تلك الرؤية من خلال توقيع الاتفاقيات والزيارات واللقاءات بين الطرفين».