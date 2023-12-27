محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالمحمدية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية بقرية تفتيش ثان، التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية، بمركز كفر سعد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، رافقها العميد سعيد عبد الخالق المشرف على المبادرة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان لها، اليوم، أنها قامت بتفقد مبنى الخدمات الحكومية بالقرية، وتابعت آلية العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين و الوحدة المحلية، كما أكدت على رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة كفر سعد، بتوجيه الوحدات المحلية القروية بعقد مجالس تنفيذية مصغرة، لضبط منظومة العمل، و تيسير عملية التنسيق مع الجهات المختلفة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض، الموقف النهائي لمركز شباب تفتيش ثان، وخطة تجهيزه و تشغيله، و الذي تم إنشاؤها ضمن مشروعات الشباب و الرياضة بالمبادرة، حيث يتضمن قاعات للأنشطة المتعددة، وصالة جيم، وملعب، وأيضاً تفقدت مبنى طب الأسرة بالمحمدية، المنشأ حديثا ضمن مشروعات المبادرة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على أعلى مستوى، حيث ناقشت الموقف التنفيذي، والجدول الزمني الخاص بالمشروع، لإنهائه خلال فترة محددة .