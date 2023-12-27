التنمية المحلية: 410 ملايين جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير خلال 85 أسبوعا

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن مبادرة "سند الخير"، حققت حجم مبيعات يصل إلى 410.3 مليون جنيه منذ انطلاقها في 31 مارس 2022 وحتى الأسبوع الـ85، حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها "لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني".

وأشار آمنة، في بيان له، إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ85 بمعدل مبيعات وصل إلى 3.8 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على قدم وساق لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق مستهدفة الوصول إلى المواطنين بالأحياء الشعبية.

ولفت إلى أن مبادرة "سند الخير" انتشرت وتواجدت أماكنها خلال أسبوعها الـ85 بمختلف القرى والأحياء في 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

وشدد على فريق عمل المبادرة بضرورة المتابعة المستمرة لتوافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25%، ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعئبة والإنتاج.

وأوضح أن هناك اجتماعات ومتابعة دورية لرئيس الوزراء للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، ولضمان عدم نقص أي سلعة لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء.

وأضاف أنه تم التنسيق مع المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات لمساعدة مبادرة سند الخير في تحقيق أهدافها المنشودة والتعاون مع منسقي المبادرة في المحافظات المستهدفة، مشيراً إلى أن المبادرة لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين على مدار الـ85 اسبوعاً.