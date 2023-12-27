يونيسيف: عدد أطفال غزة الذين يموتون بالأمراض قد يفوق الشهداء في القصف المتواصل

قال المتحدث باسم منظمة «يونيسيف» عمار عمار، إن «قطاع غزة أخطر مكان في العالم على الأطفال؛ بسبب القصف المتواصل»، منوهًا إلى أن مئات الآلاف من الأطفال نزحوا عدة مرات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن آلاف الأطفال فقدوا منازلهم وأسرهم، بخلاف آخرين كانوا عرضة للقصف المتواصل وفقدوا أعضاء من أجسادهم.



وأشار إلى أن «فريق المنظمة أجرى زيارة لمجمع الشفاء الأسبوع الماضي، وفوجئ بالأوضاع الكارثية هناك»، لافتًا إلى أن «المجمع يأوي أكثر من 50 ألف شخص في أروقته ومبانيه بدون مياه صالحة للشرب أو دواء».



واستشهد بإجراء عملية بتر لطفلة تبلغ من العمر 17 عامًا بدون استخدام المخدر الموضوعي، مضيفًا أن «الظروف الصحية بالقطاع والأمراض التي بدأت في الظهور، تؤكد الخطورة الكبيرة على الأطفال».



ونوه أن أنظمة المياه والصرف الصحي في حالة حرجة للغاية، كما أن آلاف الأشخاص والعائلات في يعيشون في أماكن مفتوحة وخيام لا تقيهم برد الشتاء أو الأمطار.



ولفت إلى أن «مراكز الإيواء مكتظة بالنازحين، دون وجود مياه صالحة للشرب أو المواد للازمة للنظافة»، قائلًا إنها «تخلق الظروف المثالية لانتقال الأمراض».



وأكمل: «سجلنا أكثر من 100 ألف حالة إسهال، ونصف الحالات بين أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، نحن على أبواب كارثة صحية في قطاع غزة، خاصة أن البنية التحتية في القطاع متضررة بشكل كبير».



وذكر أن «أنظمة الغذاء والصحة تواجه انهيارًا كاملًا، متوقعًا أن يتجاوز عدد الأطفال الذين يموتون نتيجة الأوبئة والأمراض، أعداد الأطفال الذين يستشهدون في القصف المتواصل.





