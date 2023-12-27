رئيس وزراء الهند يبحث مع ولي العهد السعودي الوضع في الشرق الأوسط

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هاتفيا، الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفن الشحن في البحر الأحمر.



وقال مودي، في منشور عبر موقع "إكس"، تويتر سابقا: "لقد تبادلنا وجهات النظر حول الوضع في غرب آسيا وشاركنا المخاوف بشأن الإرهاب والعنف وفقدان أرواح المدنيين"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



كما أكد (مودي) موقف الهند المبدئي طويل الأمد بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، ودعا إلى استمرار المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين، وفقا لبيان هندي حول المحادثة الهاتفية.



وتأتي المحادثة الهاتفية بين بن سلمان ومودي بعد أيام من تعرض سفينة الشحن "إم في كيم بلوتو" لهجوم قيل أن طائرة مسيرة قامت به قرب الساحل الغربي للهند.



ونشرت الهند، ردا على ذلك الهجوم، ثلاث سفن حربية في بحر العرب، بحسب بيان حكومي.