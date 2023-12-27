استشهاد أكثر من 4 آلاف طالب في غزة

استشهد 4037 طالبا و209 من العاملين في مجال التعليم جراء العدوان الاسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لما أفاد به مكتب الشئون الإنسانية الأممي، نقلا عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وأضاف المكتب في تقريره اليومي، أن أكثر من 7259 طالبا و619 معلما أصيبوا بجروح جراء العدوان على غزة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد منذ بدء العدوان على غزة، ما لا يقل عن 20915 فلسطينيا، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب 54918 فلسطينيا بجروح، فيما لا يزال الكثير من الناس في عداد المفقودين، ويعتقد بأنهم دفنوا تحت الأنقاض.