وزير الثقافة السعودي عن الدورة الأولى لمهرجان الرياض للمسرح: نهضة وفوز للجميع

هنأ الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، المسرحيين بنجاح الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح، الذي تنافس خلالها 10 عروض مسرحية من مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، جاء فيها: "نهضة المسرح فوز للجميع.. مبروك".

يأتي ذلك بعد أن حقق المهرجان أهدافه التي أعلن عنها، وهي: تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي من خلال حزمة من العروض المسرحية السعودية، كذلك اكتشاف وتطوير المواهب، فضلا عن رفع مستوى الوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية لدى الجمهور المحلي، والنهوض بحركة النقد المسرحي، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي للمسرح السعودي.

وكرم المهرجان خلال حفله الختامي الفائزين بـ 11 جائزة، حيث فاز شهاب الشهاب بجائزة أفضل ممثل عن مسرحية "بحر"، بينما فازت أضوى فهد بجائزة أفضل ممثلة عن مسرحية "الحِجر"، وكانت هناك 3 جوائز من نصيب مسرحية "بحر"، تضمنت أفضل عرض مسرحي متكامل، إلى جانب جائزتَي أفضل موسيقى وإخراج مسرحي، فيما فازت مسرحية "صفعة" بجائزتَي أفضل نصٍّ وديكور مسرحي، وتم تخصيص جائزتين لمسرحية "الظل الأخير"، وحصدت مسرحية "ضوء" على جائزة أفضل إضاءة، وفازت مسرحية "طليعة هجر" بجائزة أفضل أزياء.

ومن جانبه، أعلن سلطان البازعي، رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية، عن إصدار رخصة الفرقة المسرحية السعودية لأول مرة، لتكون متاحة على منصة "ابدع"، مشيراً إلى أن هناك فائزاً لم يذكر أمام لجنة التحكيم وهو الجمهور، الذي حرص على حضور العروض والجلسات النقدية.

فيما أعرب عبدالإله السناني، رئيس المهرجان وعضو مجلس إداره هيئة المسرح والفنون الأدائية، عن سعادته بما حققته نسخته الأولى، قائلا: "جمعنا المسرح في رياض العزّ هذه الأيام الجميلة، ولسوف يجمعنا فيها مراراً وتكرارًا؛ إذ تُبشّر الرياض، في ظلال هذه النهضة الاستثنائيّة الشاملة، بإشراقة مسرحيّة سعوديّة عربيّة كبرى، تزدهر بالمواهب الشابة السعوديّة المدهشة، وتزدان بالتقاء ومشاركة المسرحيين العرب والدوليين، بوصفها مركزًا ثقافيًّا، تمتد خُططهُ الطموحة والواعية لمئويّة مُقبلة، وتتكئ على ميراث حضاري مَهيب، عُمره تاريخ جزيرة العرب".

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح قد أقيمت في الفترة من 13 إلى 24 ديسمبر الجاري، ووقع الاختيار على تونس، لتكون ضيف شرف هذا العام، وشهدت عددا من الورش والجلسات الهامة بجانب عروض المسرح، منها: ورشة الإخراج مع خالد جلال، وورشة الدراماتورجيا مع عبدالمجيد الهواس، ولغة الجسد لقاسم بياتلي.