هالاند أفضل لاعب في العالم 2023

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023.

وأعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم جوائز العام 2023، والتي شهدت فوز هالاند بجائزة أفضل لاعب في العام.

ويأتي فوز هالاند بالجائزة ليخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فاز بالجائزة العام الماضي، وذلك بعد فوز هالاند بالدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وحصل إيرلينج هالاند على 209 نقاط، بينما حصل الفرنسي كيليان مبابي على 105 نقاط، فيما لم يحصل ميسي إلا على 85 نقطة، ليتوج بالجائزة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم للمرة الأولى.

ونجح هالاند في الفوز بالعديد من الجوائز الفردية لـ الأفضل في 2023، أبرزها أفضل لاعب في أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".