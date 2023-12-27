منظمة التعاون الإسلامي تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

جددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه فرض وقف "العدوان" العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت المنظمة، في بيان صحفي اليوم بشدة استمرار جرائم العدوان العسكري والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتدمير المتواصل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت اليوم إلى ارتقاء ستة شهداء في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، إضافة إلى مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، ومواصلة استهداف المنشآت وكذلك العاملين في القطاع الصحي والإنساني والإعلامي، في انتهاك صارخ للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.

كما أدانت المنظمة مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والحماية والخدمات الأساسية الأخرى"، مجددةً مطالبتها المجتمع الدولي بـ"ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة، ومواجهة محاولات التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".