متقاعد بإيرلندا يسعى لتحقيق رقم قياسي بعد قطعه ضعف محيط الكرة الأرضية سيرا

يسعى متقاعد في مدينة ليميريك غربي إيرلندا، إلى تحقيق رقم قياسي عالمي، حيث قال إنه قطع أكثر من ضعف محيط الكرة الأرضية، سيرا على الاقدام.



وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن فينود باجاج، الذي يسير بمتوسط 37 كيلومترا يوميا، تقدم إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لتسجيل منحة لقب صاحب أكبر مسافة تراكمية للسير منفردا.



وقد سجل الرجل، 73 عاما، أكثر من 100 مليون خطوة على التطبيق الإلكتروني الخاص بتتبع نشاطه البدني، منذ أغسطس من عام 2016، حيث قطع مسافة تقرب من 83 ألف كيلومتر.



ويبلغ محيط الأرض نحو 40 ألف كيلومتر.



وينحدر الرجل، وهو متزوج وأب لابن واحد، في الأصل من الهند، ولكنه يعيش في أيرلندا منذ نحو 50 عامًا، عاش 39 منها في ليميريك.



ويقول باجاج، إنه في بعض الأيام يبدأ السير من منزله في كاسلتروي، ثم يسير لمدة ثماني ساعات، وقد قطع مسافة الماراثون 218 مرة، وأكثر من 50 كيلومترًا في 24 مناسبة.



وقد كانت أطول مسافة يومية قطعها 55 كيلومترًا.