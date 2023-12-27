الرئيس النيجيري يدين الهجمات التي وقعت عشية عيد الميلاد

أدان الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الهجمات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في شمال البلاد، خلال عطلات عيد الميلاد (الكريسماس) وأمر الجيش بإحالة الجناة إلى العدالة.

وقال الرئيس النيجيري، في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، إنه يدين بشدة الهجمات البشعة والوحشية، مضيفا أن جهات الأمن النيجيرية يتعين أن تتحرك على الفور وتبحث في كل جزء من المنطقة وتعتقل الجناة.

وكانت الشرطة، قد ذكرت أمس الثلاثاء، أن مسلحين قتلوا حوالي 100 شخص في هجمات خلال عشية عيد الميلاد في قرى مسيحية في نيجيريا، ويشير بعض المسؤولين إلى أن حصيلة القتلى أكبر من ذلك.

وكان ما إجماليه 15 قرية بولاية بلاتو بوسط البلاد هدفا للهجمات المنسقة التي وقعت في ساعة متأخرة من الأحد الماضي.

يشار إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال. وأصيب أكثر من 300 شخص.

ووفقا للشرطة، أحرق منفذو الهجمات، الذين لم يتم تحديد هويتهم بعد، منازل وسيارات ودراجات نارية.

واتهم سكان المناطق ذات الأغلبية المسيحية رعاة ماشية مسلمين من قبائل فولاني بشن الهجمات.