ولي عهد ليبيا السابق يؤكد على ضرورة الوحدة عبر مبادرة غير مسبوقة

أكد الأمير محمد الحسن السنوسي، النجل الثانى للأمير الراحل الحسن الرضا السنوسي، ولى عهد المملكة الليبية بين (1956- 1969)، على ضرورة تجديد الشعور بالوحدة من خلال مبادرة غير مسبوقة تمثل نهاية عقود من الانقسام والصراع.

وجاءت تصريحات السنوسي، خلال كلمته السنوية بمناسبة عيد استقلال ليبيا، والتي تمثل لحظة حاسمة في تاريخ ليبيا الحديث.

وأطلق السنوسي سلسلة من المشاورات على مستوى البلاد، في وقت سابق من هذا العام، في سياق الجمود السياسي الطويل في البلاد. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الحوار الوطني التمثيلي في البلاد.

وجمعت جلسات الحوار شخصيات سياسية وطنية، وقادة المجتمع المحلي، والسلطات البلدية، وممثلي القبائل، والأقليات، والنقابيين، والناشطين، والطلاب والأكاديميين.

وأعلن محمد السنوسي عن المرحلة الثانية الوشيكة المقررة في ليبيا التي ستشمل اجتماعات يعقدها ويحضرها الأمير في مختلف مدن ليبيا بهدف التوصل إلى توافق حول اتفاق للمرحلة الانتقالية من خلال التنفيذ الملموس وبهدف رؤية عودة السنوسي إلى ليبيا لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود.

كما تشمل المناقشات الدعوة للعودة إلى دستور الاستقلال لعام 1951 القادر على التعبير عن الهوية الوطنية والذي يجسد جوهر التطلعات الجماعية نحو ملكية دستورية ديمقراطية.

ودعا السنوسي المجتمع الدولي والمؤسسات، خاصة القوى الإقليمية ودول الجوار، إلى الانضمام إلى هذا الحوار الوطني الشامل، مشدداً على الحاجة لدعم هذه المبادرة والابتعاد عن المصالح الضيقة وذلك في سبيل رؤية موحدة لمستقبل ليبيا.