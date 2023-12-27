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أعداد جريدة الشروق
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اشتباكات بين الشرطة والمعارضة في الكونغو أثناء احتجاج على الانتخابات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 10:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 10:22 م

تحول احتجاج صغير في عاصمة الكونغو الديمقراطية ضد الانتخابات، إلى العنف، حيث رشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، لترد القوات بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، واقتحام مقر المرشح الرئاسي المعارض مارتن فايولو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وخططت المعارضة تنظيم الاحتجاج في كينشاسا اليوم ضد ما وصفته بمخالفات متعلقة بالتصويت الذي تم يوم 20 ديسمبر، ومحاولة تزوير النتيجة، رغم حظر السلطات للمظاهرة.

واحتشد عدة مئات، على الأكثر، من أنصار فايولو خارج مقر حملته، الذي حاصره العشرات من رجال الشرطة، وكان بعضهم غير مسلح، في حين حمل البعض الآخر بنادق، وكانوا يرتدون زي قوات فض الشغب.


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