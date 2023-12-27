فوز طلاب زراعة بني سويف بجائزتين في مسابقة «الفاو جكت»

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن فوز طلاب كلية الزراعة بجائزتين في مسابقة "الفاو جكت"، والتي تنظمها منظمة الفاو، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

وشارك في المسابقة 22 كلية زراعة على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة لعدد من الجامعات الخاصة، وتمت المشاركة تحت إشراف الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبداللطيف هشام عميد كلية الزراعة، بالتنسيق مع الدكتور خالد عدلي محمد المشرف على نموذج الفاو في بني سويف، والمنسق العام لأنشطة الفاو بالكلية.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، حرصه على مشاركة الطلاب في تلك الفعاليات من أجل صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ودعمه لمثل هذه المسابقات التي تساعد الطلاب على اكتساب العديد من المهارات، مثنياً على أداء الفرق الطلابية المشاركة وحصولهم على جائزتين.

وأشار إلى أن الأفكار التي طرحها الطلاب تقدم حلول مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة مع إمكانية تطبيق نتائجها والاستفادة منها ميدانياً.

وأشار الدكتور عبداللطيف هشام عميد الكلية، إلى فوز الفريق الطلابي المكون من الطالبة آلاء حسين سيد، والطالبة إسراء عادل علي، والطالبة ميار مؤمن، بجائزة في مسار الزراعة الذكية والبرمجة، كما فاز الفريق المكون من الطالبة إسراء رجب عبدالتواب، والطالبة آية أنور بجائزة في مسار البحث العلمي التطبيقي، لافتاً إلى أن قيمة الجائزة لكل فريق هي تمويل مقداره 15 ألف جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمي.