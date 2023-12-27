إطلاق اسم الشهيد مختار الزويكي على مدرسة جديدة في دسوق بكفر الشيخ

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، فضلًا عن الموافقة على إطلاق اسم الشهيد «مختار الزويكي» على مدرسة جديدة بدسوق، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وجاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح العزب، مدير مرور كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ على تعديل قرار إطلاق اسم الشهيد مختار الزويكى على المدرسة الجديدة بقرية جماجمون بمركز دسوق بالقرار رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠٢٣.

كما وافق على تغيير اسم مدرسة قرية ٥٩ للتعليم الأساسي إلى مدرسة ٥٨ تعليم أساسي بمركز الحامول، وتغيير اسم مدرسة دار السلام الإعدادية إلى مدرسة عبد الفتاح الصلاحي الإعدادية بدار السلام بمركز بيلا.

وفي إطار التيسير على المواطنين بمدينة سيدي غازي وافق أيضا على إقامة مكتب للشهر العقاري والتوثيق داخل المدينة، وتعديل قرار المحافظة رقم ٢٨٣٠٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسي بالحامول.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق، وضرورة التأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، مشددًا على ضرورة التواصل مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.