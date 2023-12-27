علق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على أزمة أغنية الفنانة روبي «3 ساعات متواصلة» والتي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الأخيرة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إن قطاعات كثيرة من الجمهور تشعر بحالة من «الانزعاج» بسبب تنافي الأغنية مع الذوق العام والقيم الأخلاقية للمجتمع المصري.

ونفى تسجيل الفنانة روبي ضمن فئة المطربين بنقابة المهن الموسيقية، قائلا: «روبي لا تصنف على أنها مطربة، بل مؤدية تؤدي الأغاني، ومن يصنف كمطرب لا بد أن يملك قدرات فنية كبيرة في الطرب».

وأشار إلى تولي جهاز المصنفات الفنية مسئولية مراقبة نصوص الأغاني بموجب القانون، متسائلا: «أين دور المصنفات الفنية، من المفترض قبل تسجيل المطرب لأي أغنية أن يحصل على موافقة بالكلمات من المصنفات».