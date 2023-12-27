معارض روسي: معارضة سياسات الكرملين أمر مهم للإعداد لما بعد بوتين

قال المعارض والناشط الحقوقي الروسي أوليج أورلوف، إن معارضة سياسات الكرملين الحالية مازالت تعد أمرا مهما للإعداد لما بعد الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وقال أورلوف (70 عاما) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في حوار بموسكو: "طالما هو على قمة السلطة، لا أعتقد أنه يمكن للمرء أن يأمل في حدوث تغيير من أي نوع". ويخضع أورلوف الآن للمحاكمة لإهانة الجيش الروسي، ويمكن أن يواجه عقوبة طويلة في مستعمرة عقابية.

وأضاف: "ولكن مغادرة بوتين ستؤدي بلا شك للتغيير وانقسام النخبة"، موضحا: "سوف يكون للمعارضة، بالإضافة إلى بقية المجتمع المدني دور كبير في هذا الوقت، لضمان أن لا تكون التغيرات شكلية".

وكان أورلوف مديرا لمنظمة "ميموريال" التي كانت من بين الثلاثة الحاصلين على جائزة نوبل للسلام 2022. وقد تم حلها في روسيا.

وأوضح أورلوف: "لا نعرف متى سيحدث ذلك، وما إذا كان بوتين سيستمر في المسار الطبيعي للأحداث". وكان بوتين (71 عاما) قد غير الدستور الروسي؛ ما يتيح له الترشح للرئاسة للمرة الخامسة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وكان أورلوف قد أعرب عن معارضته للحرب في أوكرانيا.