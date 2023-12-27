الحكومة الفلسطينية تلغي جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، إنه «تقرر إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وستكون مسيرات غضب ضد جرائم الاحتلال».

كما رحب رئيس الوزراء «بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني»، مشيدا بصمود الشعب أمام آلة الحرب الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 21 ألفا و110 شهداء، وما يزيد عن 55 ألف إصابة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال النساء، وجرح آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الأربعاء، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، لليوم الـ82 على التوالي من العدوان.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف لمراكز إيواء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبحسب شهود عيان فإن هناك عدد من الشهداء ما زالوا ملقون على الأرض، ولا تستطيع سيارات الإسعاف، وطواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب كثافة القصف.