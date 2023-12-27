اتهمت مديرية الأمن السيبراني في إسرائيل، إيران بشن هجوم سيبراني من خلال رسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني، وذلك وسط التهديدات الإيرانية بالرد على مقتل مسئول عسكري إيراني كبير، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في العاصمة السورية دمشق.



وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن المديرية حذرت من هجوم إيراني يعتمد على رسالة بريد إلكتروني مزيفة، تسعى لخداع موظفي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات.



وأضافت أن هذه الرسائل المزيفة صُممت لتبدو وكأنها تحديث أمني مهم، لكنها في الواقع تؤدي إلى تحميل برامج ضارة تسرق المعلومات وتحذفها، بحسب قولها.



وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات وجدت أن مجموعة هجومية إيرانية، كانت وراء المحاولة، وفق وكالة سبوتنيك.



وأوضحت أن الرابط المزيف يحتوي على ملفين ضارين، يعملان، في حال تحميلهما، على تنشيط أداة تسرق المعلومات من النظام وأخرى تحذف جميع المعلومات الموجودة على الكمبيوتر.



يأتي ذلك بعدما اتهمت إيران، إسرائيل باغتيال رضي موسوي، وهو مسئول عسكري كبير في الحرس الثوري الإيراني، بصواريخ استهدفت منزله في العاصمة السورية دمشق.