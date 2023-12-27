 الإسرائيليون يفقدون الشغف نحو التسلية والحب والشراء والخروج من المنزل منذ طوفان الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإسرائيليون يفقدون الشغف نحو التسلية والحب والشراء والخروج من المنزل منذ طوفان الأقصى

أدهم السيد
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 9:18 ص

شهد المجتمع الإسرائيلي تراجعا في الشغف نحو عمل العلاقات الرومانسية أو سماع الموسيقى أو الشراء أو حتى الخروج من المنزل، وذلك منذ وقوع عملية طوفان الأقصى، وفق ما أكدته إحصائية حديثة.

ونقلت صحيفة التايمز الإسرائيلية، عن بيلفونز الإسرائيلية، إحصائية أفادت بانخفاض الإقبال على مواقع الشراء الإلكتروني في إسرائيل بـ٣٣٪ منذ نشوب الحرب.

وأضافت الإحصائية، أنه على جانب التسلية وسماع الموسيقى، فإن استخدام موقع سبوتيفاي الخاص بالأغاني تراجع بين المستوطنين بـ٢٠٪.

وتابعت الإحصائية أنه فيما يتعلق بالخروج من المنزل، فإن معدلات استخدام موقع "واي" شبيه بـ"جي بي إس" تراجعت في إسرائيل بـ٤٤٪ منذ طوفان الأقصى.

وتبين من أرقام الإحصائية زيادة عزوف الإسرائيليين عن الرومانسية بسبب الحرب، إذ تراجعت معدلات استخدام تطبيق المواعدة "تيندر" لدى المستوطنين بـ١٣٪ منذ ٧ أكتوبر الماضي.


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