ولي العهد السعودي: نهجنا ثابت وقائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أن بلاده عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة.

وألقى ولي العهد، اليوم، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الأمير محمد، في كلمته، إن "المملكة عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة".

وأشار إلى أن "المملكة عملت من خلالها على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة."

ولفت إلى "نهج السعودية الثابت القائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول"، مؤكدا أن "المملكة ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030".

وتابع "الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين"، مبيناً أن السياحة في السعودية حققت نموا تاريخيا.

وأوضح أن "اختيار السعودية لاستضافة إكسبو 2030 يؤكد مكانتها عالمياً"، لافتا إلى أن المملكة تقدمت في مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة بأكثر من 50%.