وزير المالية الروسي: لدينا الأموال الكافية لتمويل الحرب مع أوكرانيا

قال أنطون سيلوانوف، وزير مالية روسيا، إن ميزانية بلاده لديها التمويل الكافي للإنفاق على حربها في أوكرانيا.



وأضاف سيلوانوف في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن "وزارة المالية قدمت كل التمويلات اللازمة للمهام الرئيسية" للجيش، "ونوفر التمويل لكل احتياجات قواتنا المسلحة للقيام بمهامها في العملية العسكرية الخاصة" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن روسيا تعتزم زيادة إنفاقها العسكري بشدة في العام المقبل ليصل إلى 10.8 تريليون روبل (112 مليار دولار) مقابل 6.4 تريليون روبل في العام الحالي، ليتجاوز الإنفاق على الدعم الاجتماعي رغم أن الرئيس فلاديمير بوتين سيخوض الانتخابات للفوز بفترة حكم خامسة في مارس المقبل.



وقال سيلوانوف، إن الزيادة الأكبر من المخطط لإيرادات الخزانة العامة من القطاعات غير النفطية خلال العام الحالي سمحت للحكومة بإنفاق أموال أكثر من المخطط.



ويأتي ذلك رغم العقوبات الغربية وفرض سقف غربي على أسعار النفط الخام الروسي في الأسواق الخارجية بهدف حرمان الخزانة العامة الروسية من الأموال اللازمة للإنفاق على الحرب في أوكرانيا.